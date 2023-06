Visite du château et dégustation de vin cultivé en biodynamie Château Mazeyres Libourne, 17 septembre 2023, Libourne.

Visite du château et dégustation de vin cultivé en biodynamie Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Château Mazeyres Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité 25 par groupe.

Venez découvrir le patrimoine vivant qu’est la vigne au sein du château Mazeyres. Partant de l’histoire du château Mazeyres jusqu’à l’élaboration du vin, vous découvrirez également notre travail en biodynamie au cours de la visite, qui s’achèvera par la dégustation de nos deux vins.

Château Mazeyres 56 avenue Georges Pompidou, 33500 Libourne Libourne 33500 La Bordette Gironde Nouvelle-Aquitaine Le château Mazeyres est un manoir Directoire entouré de 25,5 hectares de vignes cultivées en biodynamie depuis 2011 et certifiés depuis 2018. Le domaine est implanté sur un site Gallo-Romain dont l'historicité remonte au IIe siècle après J.-C.

Le château Mazeyres, situé en plein cœur de Libourne, est effectivement intimement lié à l’histoire de Pomerol.

Venez découvrir ce magnifique manoir érigé sous le Directoire, le château Mazeyres appartient depuis 2020 à la famille Guillard, qui collabore en complémentarité avec Alain Moueix, lui-même à la tête du château Mazeyres depuis trois décennies. Parking sur place, possibilité d’accéder en transport en commun : ligne 4 et 8 arrêt Chardonnerets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

