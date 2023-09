Château Mazeris Bellevue – Portes ouvertes Fronsac & Canon Fronsac Château Mazeris Bellevue Fronsac, 21 octobre 2023, Fronsac.

Fronsac,Gironde

Visite de la propriété et du chai de vinification, dégustation de nos vins, atelier pose de capsules et étiquettes.

Apportez votre pique-nique pour un déjeuner sous nos chênes et platanes centenaires avec vue sur le vignoble et l’église romane de Saint-Aignan.

Tables et bancs à disposition.

Continuez par une balade jusqu’à notre moulin..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

Château Mazeris Bellevue

Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Visit the estate and the winery, taste our wines and take part in a capsule and label fitting workshop.

Bring your own picnic for lunch under our hundred-year-old oak and plane trees, with views over the vineyard and the Romanesque church of Saint-Aignan.

Tables and benches available.

Continue with a stroll to our mill.

Visite la finca y la bodega de vinificación, deguste nuestros vinos y participe en un taller de colocación de cápsulas y etiquetas.

Traiga su picnic para almorzar bajo nuestros robles y plátanos centenarios, con vistas al viñedo y a la iglesia románica de Saint-Aignan.

Mesas y bancos a su disposición.

Continúe con un paseo hasta nuestro molino.

Besichtigung des Weinguts und des Weinkellers, Verkostung unserer Weine, Workshop zum Anbringen von Kapseln und Etiketten.

Bringen Sie Ihr Picknick mit, um unter unseren jahrhundertealten Eichen und Platanen mit Blick auf die Weinberge und die romanische Kirche von Saint-Aignan zu Mittag zu essen.

Tische und Bänke stehen zur Verfügung.

Setzen Sie Ihren Spaziergang zu unserer Mühle fort.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT du Fronsadais