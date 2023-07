Mélodies espagnoles, un récital mené par un duo voix et guitare Château Marsac Catégories d’Évènement: Marsac

Tarn-et-Garonne Mélodies espagnoles, un récital mené par un duo voix et guitare Château Marsac, 17 septembre 2023, Marsac. Mélodies espagnoles, un récital mené par un duo voix et guitare Dimanche 17 septembre, 18h00 Château Gratuit. Entrée libre. En cas d’intempéries, l’évènement prendra place à la salle des fêtes de Marsac. Bizet, De Falla, Haendel, sont quelques-uns des compositeurs que vous redécouvrirez à travers la voix de la mezzo-soprano Lucile Verbizier accompagnée par le guitariste classique Camill Rhoul aux accents flamenco. Un moment musical singulier où dialoguent la voix et la guitare comme on l’entend rarement dans ce type de répertoire. Les œuvres vocales espagnoles composées pour orchestres ou piano retrouvent ici une saveur originelle quand la guitare y reprend sa place. De la mélancolie à l’amour en passant par l’allégresse, le répertoire des deux artistes vous fera naviguer d’une émotion à l’autre.

Avec : Lucile Verbizier – mezzo-soprano.

Camill Rhoul – guitare classique. Château 82120 Marsac Marsac 82120 Tarn-et-Garonne Occitanie Tour médiévale du XIIe siècle, façade XVIe siècle, escalier monumental, intérieurs XIIIe-XVIe siècle. Exposition d’ustensiles de l’économie ménagère et agricole. Castelsarrasin – Lavit de lomagnes – Marsac Fleurance – Saint-Clar – Marsac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00 ©TGAC Détails Catégories d’Évènement: Marsac, Tarn-et-Garonne Autres Lieu Château Adresse 82120 Marsac Ville Marsac Departement Tarn-et-Garonne Lieu Ville Château Marsac

Château Marsac Tarn-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marsac/