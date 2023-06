Concert CHÂTEAU MARGAUT TALENCE Talence Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Concert CHÂTEAU MARGAUT TALENCE Talence, 21 juin 2023, Talence. Concert Mercredi 21 juin, 20h30 CHÂTEAU MARGAUT TALENCE A l’occasion de la fête de la musique 2023, les professeurs de hautbois et bassons des établissements d’enseignement artistiques d’Agen, Bordeaux, Bruges, Gradignan, Libourne, Mérignac et Talence ont souhaité réunir, sous la baguette de Dominique Descamps, leurs classes respectives dans un beau programme baroque ; Les Feux d’Artifice Royaux de Georg Friedrich Händel seront à l’honneur pour ce rendez-vous exceptionnel. Plus d’informations : http://conservatoire.bordeaux.fr CHÂTEAU MARGAUT TALENCE 412 Cours de la Libération, Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://conservatoire.bordeaux.fr »}] https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-fete-de-la-musique-1196 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

