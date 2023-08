Ouverture salon de thé & décoration château Maréchal Fayolle Saint-Geneys-près-Saint-Paulien, 30 octobre 2023, Saint-Geneys-près-Saint-Paulien.

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien,Haute-Loire

3ème saison de Romain Bertrand Décoration et Salon de thé ..Romain Bertrand vous fera découvrir une boutique de décoration féerique inspirée de ses rêves…Ambiance Belle Epoque dans un décor nature et romantique aux armoires bien remplis..

2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-10-30 19:00:00. .

château Maréchal Fayolle

Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



3rd season of Romain Bertrand Décoration et Salon de thé…Romain Bertrand will introduce you to a magical decorating boutique inspired by his dreams…Belle Epoque ambience in a natural, romantic setting with well-stocked cupboards.

3ª temporada de Romain Bertrand Decoration and Tearoom…Romain Bertrand le presentará una tienda de decoración de cuento de hadas inspirada en sus sueños…Ambiente Belle Epoque en un marco natural y romántico con armarios bien surtidos.

3. Saison von Romain Bertrand Dekoration und Teesalon … Romain Bertrand wird Ihnen eine märchenhafte Dekorationsboutique zeigen, die von seinen Träumen inspiriert ist… Belle Epoque-Ambiente in einem natürlichen und romantischen Dekor mit gut gefüllten Kleiderschränken.

Mise à jour le 2023-08-26 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay