Les 3 rendez-vous à noter dans votre agenda sont : dimanche 6 août, dimanche 20 août et dimanche 3 septembre. Une ambiance musicale accompagnera vos après-midis de 15h00 à 18h00.

Cette année, nous vous proposons un format différent pour la sieste musicale du 3 septembre. En effet, elle sera accompagnée et orchestrée par l’association Casa de Choro, qui a pour but de faire connaitre et de promouvoir le choro, musique traditionnelle du Brésil, dans une volonté d’échange et de partage.

Le Choro est considéré comme l’école de la musique brésilienne par excellence parce qu’il réunit tous les attributs rythmiques, mélodiques et harmoniques typiques et demande une bonne connaissance de la musique et de la maîtrise des instruments.

Cette musique, d’une richesse exceptionnelle, vous permettra de vous évader, posé sur un coussin ou une chaise chilienne, le temps d’un après-midi.

N’hésitez pas à ramener avec vous de quoi vous mettre à l’aise (transat, plaid, lunettes de soleil ou même paréo) !

