Partir en livre – Samedi 8 juillet Château Malpagat L'Union, 8 juillet 2023, L'Union.

Partir en livre – Samedi 8 juillet Samedi 8 juillet, 16h00 Château Malpagat Renseignements

Organisée par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture et de Toulouse Métropole depuis 2015, Partir en Livre est la première manifestation qui promeut le plaisir de la lecture auprès des jeunes, sur tout le territoire. Sur les plages, dans les campings, au pied des immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en Livre a pour ambition de rapprocher le livre des enfants, des adolescents et de leurs familles.

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir Clémence Sabbagh, autrice de plusieurs albums et documentaires pour la jeunesse, qui proposera un atelier autour de sa collection de livres-objets. Cette collection permet d’appréhender ce que les enfants sont et le monde qui les entoure. Son idée fixe : éveiller la curiosité des enfants.

Sur la commune de L’Union, cet évènement, en partenariat avec la Bibliothèque de L’Union, la Librairie Les Passantes et le Quai des Savoirs, se déroulera le samedi 8 juillet, au Parc Malpagat.

Château Malpagat Allée de Roncevaux, 31240 L'Union L'Union 31240 Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T16:00:00+02:00 – 2023-07-08T18:00:00+02:00

