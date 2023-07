Spectacle Damoclès Château-Maison du patrimoine Sainte-Maure-de-Touraine, 16 septembre 2023, Sainte-Maure-de-Touraine.

La Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous propose de découvrir « Damoclès » du Cirque Inextremiste, un spectacle inédit et participatif où le public est le héros !

À la croisée des arts du cirque, de la danse et de l’art de rue, « Damoclès » vous entraîne dans un univers drôle et déséquilibré.

« Le risque existe ; partout ,tout le temps. La prise de risque donne une saveur toute particulière et colorée à notre vie. Elle est pleine de vertus et nous amène à réflechir sur nos actions et nos interactions avec les autres. »

Le cirque Inextremiste vous invite à un spectacle dont vous êtes potentiellement le héros !

Château-Maison du patrimoine 1 Rue du Château 37800 Sainte-Maure-de-Touraine Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.sainte-maure-de-touraine.fr Transformé en Maison du Patrimoine, le château vous accueille dans sa partie centrale, unique bâtiment qui subsiste encore aujourd’hui. Le premier château a été édifié vers 990 par Foulque Nerra, conte d’Anjou, pour bloquer Tours. Sur ses ruines, a été construit un nouveau château qui a subi de multiplies transformations au fil des siècles, gendarmerie, école, office du tourisme et musée…. Vous pourrez y trouver des circuits de détective afin de découvrir la ville et son histoire. A l’étage, les Amis du Patrimoine auront la joie de vous accueillir.

Une aire de pique-nique est installée pour votre bonheur. En centre ville en direction de l’église parking à proximité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

