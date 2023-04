À la découverte du château et de son parc Château – Mairie de Saint-Symphorien Saint-Symphorien Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

À la découverte du château et de son parc Château – Mairie de Saint-Symphorien, 17 septembre 2023, Saint-Symphorien. À la découverte du château et de son parc Dimanche 17 septembre, 09h00, 14h00 Château – Mairie de Saint-Symphorien Gratuit. Entrée libre. L’édifice, datant du XVIe siècle et restauré par la mairie, est ouvert à la visite, tout comme son vaste parc arboré. Vous pourrez notamment y admirer de splendides papiers peints panoramiques datant des années 1815-1820, classés au titre des Monuments historiques. Profitez-en également pour déambuler dans ce parc arboré traversé par le Bief et découvrez son lavoir. Château – Mairie de Saint-Symphorien Place René Cassin, 79270 Saint-Symphorien Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 09 53 53 Le château remonte au XVIe siècle. Il était jadis le siège de la seigneurie de Saint-Symphorien. La propriété du XVIIIe siècle, réaménagée au XIXe siècle, se présente comme une grande maison bourgeoise agrémentée de deux tours d’angle. Elle est entourée d’un vaste parc arboré traversé par le Bief. Le logis possède notamment deux salles ornées de papiers peints panoramiques en camaïeu ou polychromes réalisés dans les années 1815-1820, classés au titre des Monuments historiques. Dans la pièce nord, ils représentent des « vues de Venise », imprimées en grisaille ou en camaïeu vert. Dans la pièce sud, il s’agit d’un papier peint à la main suite à une commande. C’est une pièce unique, sans motif répétitif, qui représente des paysages alpestres. Ce bâtiment abrite désormais la mairie. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Mairie de Symphorien

