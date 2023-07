Visite libre de la roseraie Château-Mairie Château-Renault, 16 septembre 2023, Château-Renault.

Visite libre de la roseraie 16 et 17 septembre Château-Mairie

Une roseraie jardinée de 1 300 m², aux tracés inspirés des jardins réguliers « à la française » a été créée en 2017 dans les anciens vergers du château.

À la fois collection botanique et jardin d’agrément, elle privilégie les rosiers anciens et anglais, avec plus de 450 plants différents de rosiers. Des pergolas, des tunnels et un kiosque structurent l’ensemble. Des bancs originaux viennent agrémenter le lieu et permettre d’y passer un charmant moment de détente.

Un site romantique à souhait, inspiré, et en constante évolution. A voir absolument !

Château-Mairie Hôtel de Ville 37110 Château-Renault Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 29 85 56 http://www.ville-chateau-renault.fr Site fortifié et château des seigneurs de Château-Renault fondé au Xe siècle et reconstruit au cours des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Le domaine comprend un donjon roman (1160), une porte fortifiée des XIIIe et XIVe siècles (actuelle Tour de l’Horloge), une orangerie du XIXe siècle, des communs du XVIIIe siècle, un logis seigneurial, des jardins, une nouvelle roseraie et un ancien parc arboré. Fondé par les seigneurs Guicher de Château-Renault au Xe siècle, il fut propriété des comtes de Blois, de la famille d’Orléans, et à partir du XVIe siècle, de la famille Rousselet. Le logis seigneurial conserve en plusieurs endroits les armoiries du célèbre vice-amiral François-Louis Rousselet, dit « Chateauregnault », fidèle du roi Louis XIV. Au XIXe siècle, le site devient propriété de la famille Calmon, qui en fait don en 1948 à la ville de Château-Renault. Les caves médiévales épargnées par les divers incendies du château s’ouvrent aux visiteurs à plusieurs mètres sous terre. Mairie depuis 1962.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T07:30:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

2023-09-17T07:30:00+02:00 – 2023-09-17T22:00:00+02:00

Ville de Château-Renault