Concert Dave Holland New Quartet Château Lynch-Bages Pauillac, 5 juillet 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Le Festival Jazz & Wine 2023 vous propose le concert de Dave Holland « New Quartet » avec Nasheet Waits à la batterie, Jaleel Shaw au saxophone et Kris Davis au piano.

Sur réservation car le nombre de places est limité..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 . EUR.

Château Lynch-Bages Village de Bages- Craste des Jardins

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Festival Jazz & Wine 2023 invites you to Dave Holland’s « New Quartet » with Nasheet Waits on drums, Jaleel Shaw on saxophone and Kris Davis on piano.

Places are limited, so book in advance.

El Festival Jazz & Wine 2023 le invita a un concierto de Dave Holland « New Quartet » con Nasheet Waits a la batería, Jaleel Shaw al saxofón y Kris Davis al piano.

Las plazas son limitadas y deben reservarse con antelación.

Das Festival Jazz & Wine 2023 bietet Ihnen das Konzert von Dave Holland « New Quartet » mit Nasheet Waits am Schlagzeug, Jaleel Shaw am Saxophon und Kris Davis am Klavier.

Nur mit Reservierung, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT Médoc-Vignoble