Afterwork en Terrasse Château Luchey-Halde Mérignac, 8 septembre 2023, Mérignac.

Afterwork en Terrasse Vendredi 8 septembre, 18h00 Château Luchey-Halde Entrée gratuite. Sur réservation.

Venez profiter de notre terrasse avec vue sur les vignes et déguster nos vins et nos planches apéritives vendredi 8 septembre de 18h à 21h !

Entre amis, entre collègues, en famille, l’Afterwork en terrasse est idéal pour bien débuter le week-end !

Afin de s’assurer du bon déroulement de l’événement, merci de réserver votre table au 05.56.45.97.19 ou par email , visite@luchey-halde.com

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre 33700 MERIGNAC Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-08T18:00:00+02:00 – 2023-09-08T21:00:00+02:00

afterwork apéro