Music & Wine Château Luchey-Halde Mérignac, 20 juillet 2023, Mérignac.

Music & Wine Jeudi 20 juillet, 19h00 Château Luchey-Halde Concert gratuit sur réservation.

Toute l’équipe du Château Luchey-Halde est heureuse de vous convier à son 2d Music & Wine de l’année qui se déroulera le jeudi 20 juillet à partir de 19h00 au cœur des vignes !

Au programme

19h30

Concert du Groupe « Key’s Kool », un quintet de reprise pop, soul, et de variété française et internationale. Leurs influences, de Outkast à Goldman en passant par Angèle, Angus et Julia, Alex clare , les doobies et les blues brothers ou bien encore Stromaë, vous embarque dans leur univers en redécouvrant vos classiques à la sauce Key’s Kool, ambiance chill ou dansante , dans le plaisir et le partage. La programmation musicale a été faite en collaboration avec le Krakatoa de Mérigna

Vente des vins du Château Luchey-Halde et de ses partenaires au verre et à la bouteille

et de ses partenaires au verre et à la bouteille Restauration sur place avec deux food-trucks : Mââ qui propose des spécialités asiatiques & La Pastoune et es spécialités italiennes

qui propose des spécialités asiatiques & et es spécialités italiennes Ambiance musicale et détente au cœur des vignes !

Pour le bon déroulement de l’événement, merci de réserver votre table par email : visite@luchey-halde.com ou par téléphone 05.56.45.97.19

Château Luchey-Halde 17 avenue du Maréchal Joffre 33700 MERIGNAC Mérignac 33700 Arlac Gironde Nouvelle-Aquitaine visite@luchey-halde.com 05.56.45.97.19

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T19:00:00+02:00 – 2023-07-20T22:30:00+02:00

concert apéritif