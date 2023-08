Concert symphonique » 14 juillet ! » / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André, 3 septembre 2023, La Côte-Saint-André.

La Côte-Saint-André,Isère

Concert symphonique (sous réserve)

Orchestre de la Garde Républicaine

Chœur de l’Armée française

Colonel François Boulanger, direction



Œuvres de H. Berlioz, H. Tomasi, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Gounod, Rouget de Lisle / H. Berlioz.

2023-09-03 21:00:00

Château Louis XI rue des remparts

La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Symphonic concert (to be confirmed)

Orchestre de la Garde Républicaine

French Army Choir

Colonel François Boulanger, conductor



works by H. Berlioz, H. Tomasi, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Gounod, Rouget de Lisle / H. Berlioz

Concierto sinfónico (por confirmar)

Orquesta de la Guardia Republicana

Coro del Ejército francés

Coronel François Boulanger, director



obras de H. Berlioz, H. Tomasi, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Gounod, Rouget de Lisle / H. Berlioz

Symphoniekonzert (unter Vorbehalt)

Orchester der Republikanischen Garde

Ch?ur de l’Armée française (Chor der französischen Armee)

Oberst François Boulanger, Leitung



werke von H. Berlioz, H. Tomasi, C. Saint-Saëns, M. Ravel, C. Gounod, Rouget de Lisle / H. Berlioz

