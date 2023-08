Héroïques / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

Héroïques / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André, 1 septembre 2023, La Côte-Saint-André.

Concert symphonique

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault, direction

Véronique Gens, soprano



Œuvres de L. van Beethoven, H. Berlioz.

2023-09-01 21:00:00 fin : 2023-09-01 . .

Château Louis XI rue des remparts

La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Symphonic concert

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault, conductor

Véronique Gens, soprano



works by L. van Beethoven, H. Berlioz Concierto sinfónico

Orquesta Mozart de París

Claire Gibault, directora

Véronique Gens, soprano



obras de L. van Beethoven, H. Berlioz Symphonisches Konzert

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault, Leitung

Véronique Gens, Sopran



Symphonisches Konzert

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault, Leitung

Véronique Gens, Sopran



werke von L. van Beethoven, H. Berlioz

