Légendes d’Irlande / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André Catégories d’Évènement: Isère

La Côte-Saint-André Légendes d’Irlande / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André, 31 août 2023, La Côte-Saint-André. La Côte-Saint-André,Isère Concert symphonique

Ulster Orchestra

Fiona Monbet, direction

Antoinette Dennefeld, mezzo-soprano



Œuvres de H. Berlioz, H.Berlioz / A. Lavandier, A. Bax.

2023-08-31 21:00:00 fin : 2023-08-31 . .

Château Louis XI rue des remparts

La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Symphonic concert

Ulster Orchestra

Fiona Monbet, conductor

Antoinette Dennefeld, mezzo-soprano



works by H. Berlioz, H.Berlioz / A. Lavandier, A. Bax Concierto sinfónico

Orquesta del Ulster

Fiona Monbet, directora

Antoinette Dennefeld, mezzosoprano



obras de H. Berlioz, H.Berlioz / A. Lavandier, A. Bax Symphonisches Konzert

Ulster Orchestra

Fiona Monbet, Leitung

Antoinette Dennefeld, Mezzosopran



werke von H. Berlioz, H.Berlioz / A. Lavandier, A. Bax Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Terres de Berlioz Détails Catégories d’Évènement: Isère, La Côte-Saint-André Autres Lieu Château Louis XI Adresse Château Louis XI rue des remparts Ville La Côte-Saint-André Departement Isère Lieu Ville Château Louis XI La Côte-Saint-André latitude longitude 45.395569;5.262119

Château Louis XI La Côte-Saint-André Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la cote-saint-andre/