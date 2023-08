Episode de la vie d’un artiste / Festival Berlioz Château Louis XI La Côte-Saint-André, 30 août 2023, La Côte-Saint-André.

La Côte-Saint-André,Isère

Concert symphonique

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Chœur de l’Opéra National du Capitole

Josep Pons, direction

Lambert Wilson, Lélio

Mathias Vidal, Horatio

Vincent Le Texier, Le Capitaine.

2023-08-30 21:00:00 fin : 2023-08-30 . .

Château Louis XI rue des remparts

La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Symphonic concert

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Choir of the Opéra National du Capitole

Josep Pons, conductor

Lambert Wilson, Lélio

Mathias Vidal, Horatio

Vincent Le Texier, The Captain

Concierto sinfónico

Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse

Coro de la Ópera Nacional del Capitolio

Josep Pons, director

Lambert Wilson, Lélio

Mathias Vidal, Horacio

Vincent Le Texier, El capitán

Symphonisches Konzert

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Chor der Opéra National du Capitole

Josep Pons, Leitung

Lambert Wilson, Lélio

Mathias Vidal, Horatio

Vincent Le Texier, Der Kapitän

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de Tourisme Terres de Berlioz