Listrac-Médoc Afterbeach au Château Lestage Château Lestage Listrac-Médoc, 12 juillet 2023, Listrac-Médoc. Afterbeach au Château Lestage Mercredi 12 juillet, 17h00 Château Lestage Sur réservation. Tarifs : 20 € / adulte, 15 € / enfant. Nous sommes ravis de participer à cette cinquième édition organisée par les Offices de Tourisme Médoc Plein Sud & Médoc Atlantique.

Rendez-vous le 12 Juillet au Château Lestage, situé à Listrac-Médoc et profitez d’un cadre idyllique pour une soirée sous le signe de la convivialité. AU PROGRAMME Visite des chais

Assiette garnie aux saveurs locales + 3 verres de vins : 20€ / adulte

Assiette garnie aux saveurs locales + dégustation de jus de raisin local : 15€ / enfant Sur place : Les glaces artisanales de Jordan Bac

Sur réservation : afin de réserver vos planches de dégustation, merci de nous contacter par téléphone ou par mail avant le mardi 11 juillet 2023, vous pouvez également contacter directement MKM Chef & Traiteur au 06.22.19.15.27 Château Lestage Château Lestage, 3380 Listrac-Médoc Listrac-Médoc 33480 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « visites@vignobles-chanfreau.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556580243 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

