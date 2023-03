Couleur, Couleurs… Château Lescombes Eysines Catégories d’Évènement: Eysines

Couleur, Couleurs… Château Lescombes, 17 mars 2023, Eysines. Couleur, Couleurs… 17 mars – 14 mai Château Lescombes Entrée libre et gratuite Couleur, Couleurs… // du 17 mars au 14 mai 2023 // Pierre-Olivier Abeloos > Nadège Dubreuil > Antoine Pauthe > Jean-Philippe Rauzet > Philippe Soubiès A travers cinq artistes régionaux, le Centre d’art contemporain – Château Lescombes met la couleur à l’honneur. Elle sera au cœur des créations des artistes présentés. Leurs parcours et leurs mondes artistiques, vous le découvrirez, sont très différents.

Art optique, abstraction colorée, avec cette exposition, nous jouerons de l’harmonie des couleurs, des contrastes, de la lumière. Conjugués : couleurs vives, formes géométriques, matière vibrante, îlots de lumière écriront pour nous une poésie picturale, un hymne à la vie propre à chacun de ces artistes. Vernissage de l’exposition, le jeudi 16 mars 2023 à 18h30, en présence des artistes. (A noter : le jour du vernissage, le Centre d’art ouvre ses portes à 18h.) Centre d’art contemporain – Château Lescombes

198 avenue du Taillan – 33320 Eysines

Tél : 05 56 28 69 05

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30 – Fermé les jours fériés

