ZIGOR – Les mystères de l’intention 6 octobre – 30 décembre Château Lescombes – Centre d’art contemporain Entrée libre

ZIGOR, de son vrai nom Kepa Akixo, fait partie des grands sculpteurs contemporains du Pays basque que l’on retrouve dans de nombreuses collections du monde entier.

En 1983, après plusieurs années comme photographe-reporter pour de grands magazines et l’agence Capa, Zigor décide de se consacrer totalement à la sculpture, à la poésie et au dessin. Il puise son inspiration principalement dans la nature, dans le chaos granitique de sa terre natale, le pays basque espagnol qui le constitue tout entier. Les dimensions spirituelles et identitaires résident dans chaque œuvre.

Zigor explore les matières : le bois, le bronze, l’acier cherchant dans la masse, le volume, une occupation de l’espace mettant au défi la gravité. L’obscur et le lumineux l’habitent. Le travail du sculpteur, comme l’affirme Zigor, est d’ouvrir un chemin à la lumière. Cette lumière se conjugue aussi dans sa poésie et ses photographies.

Après une importante rétrospective intitulée « Formes nues » qui lui avait été consacrée en 2010 à la Base sous-marine de Bordeaux, c’est au tour du Centre d’art contemporain – Château Lescombes de présenter l’œuvre puissante de Zigor.

Cet artiste propose une perception du monde où l’émotion est majeure. Laissons-nous porter par elle.

