Exposition Claude Lagoutte 7 octobre – 4 décembre Château Lescombes – Centre d'art contemporain

Entrée libre et gratuite.

Parcours – hommage à Claude Lagoutte dont les œuvres se retrouvent dans la plupart des musées et dans les plus grandes collections privées. Du 7 octobre au 4 décembre 2022. Château Lescombes – Centre d’art contemporain 198 avenue du Taillan 33320 Eysines Migron Eysines 33320 Gironde Nouvelle-Aquitaine Peintre appartenant au mouvement du paysagisme abstrait, Claude Lagoutte (1935-1990) était un artiste d’une immense culture, à la fois littéraire et philosophique. Tout au long de sa vie, il a voyagé, beaucoup, un peu partout dans le monde, notamment en Thaïlande, en Inde, au Laos, ou encore en Côte d’Ivoire. Son goût pour la peinture s’y est réalisé au travers de grands paysages abstraits. De ses carnets de voyage, il a rapporté couleurs et indices topographiques, interrogé l’espace, le temps. Dans une traduction picturale très personnelle, il a restitué sur ses toiles, les itinéraires parcourus, en découpant des lanières de tissu ou de papier, en les cousant, les tissant, les colorant. De ses longues marches, sur les routes, les chemins a surgi une œuvre puissante, intimiste, comme une méditation qui invite à l’intériorité.

Pour Claude Lagoutte, « une seule chose à peindre: le sentiment de mystère devant le monde ». Après une rétrospective que lui avait consacré en 2008 le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, c’est, avec cette exposition, une occasion privilégiée de plonger, à nouveau, dans le parcours et la métaphysique picturale de cet artiste marcheur. Infos pratiques Du 7 octobre au 4 décembre.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h30

Fermé les jours férié

Lieu : Château Lescombes – Centre d’art contemporain Tram D – arrêt Eysines centre

Bus – Lianes 2 Le Taillan arrêt 19 mars, puis ligne 38 vers Blanquefort arrêt Libération

