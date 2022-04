Château Les Ravalet – visite commentée Cherbourg-en-Cotentin, 1 août 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

2022-08-01 15:00:00 – 2022-08-01

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Cet élégant château de schiste bleu fut construit dans le style Renaissance par Jean II de Ravalet à partir de 1562. Au XIXe siècle, René de Tocqueville le restaura et fit dessiner le parc paysager qui l’entoure avec tous ses éléments de décor : étangs, grotte, serre à rotonde… Parc et château sont aujourd’hui classés Monuments Historiques et le parc, d’une superficie de 17 hectares, est également labellisé «Jardin remarquable».

