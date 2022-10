Portes ouvertes au Château les Chaumes Château les Chaumes Mazion Catégories d’évènement: Gironde

MAZION

Portes ouvertes au Château les Chaumes Château les Chaumes, 13 octobre 2022, Mazion. Portes ouvertes au Château les Chaumes 13 – 16 octobre Château les Chaumes

Entrée libre.

Découvertes et rencontres dans le vignoble les 13-14-15-16 octobre handicap moteur mi Château les Chaumes D937 – 33390 FOURS Mazion 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine Pendant 4 jours , nous vous accueillons de 10h à 18h, sans rendez-vous. Entrée libre, visite dégustation, accueil pique-nique offerts. Venez visiter et déguster les vins de la propriété et comparer deux vins rouges vieillis en cuve et deux vins rouges vieillis en fût. Vous pourrez suivre le parcours pédagogique de la fabrication des fûts.

Apportez votre pique-nique et dégustez-le dans le parc si le temps est chaud ou dans le chai, à l’abri. Vente de vinyle 180 g : disco, techno, jazz, variétés internationales.

