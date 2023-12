Noël au Château Château Léognan Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan Noël au Château Château Léognan Léognan, 27 décembre 2023 13:00, Léognan. Noël au Château Mercredi 27 décembre, 14h00 Château Léognan Sur réservation. Deux sessions animées par l’Univers de Jeff

Première session de 14h à 15h30 et deuxième session de 16h00 à 17h30

Tarif : 35€ par personne Les lutins du Pôle Nord ont quitté l’atelier du Père Noël durant sa sieste. Ils sont partis jouer un petit moment, mais l’un des lutins n’a pas attaché les rennes du traineau et Comet est parti avec les autres rennes au Pôle Nord.

Les lutins se retrouvent bloqués et ne peuvent rentrer. Les familles vont devoir aider les lutins en jouant sur différents stands afin d’utiliser le coffre d’urgence. Château Léognan 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « commercial@chateauleognan.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

