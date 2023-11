High’Léognan Games Château Léognan Léognan, 19 novembre 2023, Léognan.

High’Léognan Games Dimanche 19 novembre, 10h00 Château Léognan Tarif : 25 €. Sur réservation.

Levez-vous tôt et préparez-vous à mettre vos capacités physiques à l’épreuve lors de plusieurs épreuves palpitantes.

Remportez la compétition et gagnez un accès de 2 heures à l’espace bien-être exclusif du spa Ec(h)o. Profitez de ces moments de détente et de relaxation dans un cadre idyllique, valable de novembre à mars. Une occasion parfaite pour vous ressourcer et prendre soin de vous après tous ces efforts.

Château Léognan 88 Chemin du Barp, 3850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « commercial@chateauleognan.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 35 56 96 70 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T12:00:00+01:00

sport nature