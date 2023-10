Yoga Automnal Château Léognan Léognan, 5 novembre 2023, Léognan.

Yoga Automnal Dimanche 5 novembre, 10h00 Château Léognan Tarif : 25 €. Sur réservation.

Atelier Yoga d’Automne et Doshas Ayurvédiques

Reconnectez-vous avec l’énergie de l’automne et découvrez l’art millénaire du yoga et de l’Ayurvéda lors de notre atelier spécial. Apprenez des techniques de respiration et de méditation pour cultiver la stabilité et la sérénité pendant la transition saisonnière. Cette expérience unique est conçue pour tous les niveaux, que vous soyez novice ou yogi expérimenté.

Château Léognan 88 Chemin du Barp, 3850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-05T10:00:00+01:00 – 2023-11-05T12:00:00+01:00

