Léognan Atelier Floral d’Halloween Château Léognan Léognan, 29 octobre 2023, Léognan. Atelier Floral d’Halloween Dimanche 29 octobre, 15h30 Château Léognan Sur réservation, 55€ par personne et supplément de 10€ pour un atelier en duo Tous les mois, plongez dans l’univers d’artisans français passionnés et repartez avec votre création.

Ce mois-ci, Halloween s’invite au château Léognan. L’occasion de créer votre composition originale aux couleurs automnales pour décorer votre interieur tout en cultivant votre âme d’enfant.

Possibilité de participer à ‘latelier en duo avec votre enfant à aprtir de 6 ans* 55€ par personne – Dès 15h30

*un supplément de 10€ sera ajouté pour une aprticipation en duo avec votre enfant.

Sur réservation à commercial@chateauleognan.com ou au 05 35 56 96 70 Château Léognan 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://chateauleognan.bonkdo.com/fr/cadeau-loisir-creatif-atelier-creatif-16236 »}] [{« link »: « mailto:commercial@chateauleognan.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T15:30:00+01:00 – 2023-10-29T17:00:00+01:00

