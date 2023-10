Parcours sportif en pleine nature Château Léognan Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan Parcours sportif en pleine nature Château Léognan Léognan, 29 octobre 2023, Léognan. Parcours sportif en pleine nature Dimanche 29 octobre, 10h00 Château Léognan Sur réservation, 20€ par personne Venez vivre une expérience unique au cœur de la nature, au Château Léognan.

Que vous soyez adepte de la course à pied ou simplement en quête d’une activité dynamique pour commencer votre journée du bon pied, ce parcours est fait pour vous !

Au fil des exercices, vous serez accompagné par notre coach sportif qui vous fera vivre une expérience enrichissante en partageant des anecdotes sur ce lieu d’exception. 20€ par personne

Dimanche 29 octobre – 10h-11h

Sur réservation à commercial@chateauleognan.com ou au 05 35 56 96 70 Château Léognan 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://chateauleognan.bonkdo.com/fr/cadeau-sport-aventure-16235 »}] [{« link »: « mailto:commercial@chateauleognan.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:00:00+01:00

2023-10-29T10:00:00+01:00 – 2023-10-29T11:00:00+01:00 nature sport Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Château Léognan Adresse 88 Chemin du Barp, 33850 Léognan Ville Léognan Departement Gironde Lieu Ville Château Léognan Léognan latitude longitude 44.716123;-0.631242

Château Léognan Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/