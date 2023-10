Octobre Rose : une balade en faveur de la lutte contre le cancer Château Le Tuquet Beautiran, 15 octobre 2023, Beautiran.

Beautiran,Gironde

Les tricoteuses de la bibliothèque municipale de Beautiran, les municipalités d’Ayguemorte-les-Graves et de Beautiran organisent, dans le cadre d’Octobre Rose !

Une balade (encadrée) de 9,5 km en faveur d’une association de lutte contre le cancer.

Le départ a lieu au château Le Tuquet de Beautiran.

Les personnes sont invitées à se présenter à partir de 8 h, au château Le Tuquet, pour un départ à 9 h.

Les organisateurs ont émis également le désir que les participants viennent habillés en rose..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Château Le Tuquet Route des Landes

Beautiran 33640 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Knitters from the Beautiran municipal library and the municipalities of Ayguemorte-les-Graves and Beautiran are organizing, as part of Pink October!

A 9.5 km (supervised) walk in aid of a cancer charity.

Departure is from Château Le Tuquet in Beautiran.

Participants are invited to arrive at Château Le Tuquet from 8 a.m., for a 9 a.m. start.

The organizers have also expressed the wish that participants should come dressed in pink.

¡Las tejedoras de la biblioteca municipal de Beautiran y de los municipios de Ayguemorte-les-Graves y Beautiran organizan, en el marco del Octubre Rosa!

Una marcha (vigilada) de 9,5 km a beneficio de una asociación de lucha contra el cáncer.

La marcha comienza en el Château Le Tuquet de Beautiran.

La gente está invitada a llegar al Château Le Tuquet a partir de las 8 de la mañana, para dar la salida a las 9 de la mañana.

Los organizadores también han expresado su deseo de que los participantes acudan vestidos de rosa.

Die Strickerinnen der Stadtbibliothek von Beautiran, die Gemeinden Ayguemorte-les-Graves und Beautiran organisieren im Rahmen des Rosa Oktobers!

Eine (betreute) Wanderung von 9,5 km zugunsten eines Vereins zur Bekämpfung von Krebs.

Der Start findet am Schloss Le Tuquet in Beautiran statt.

Die Teilnehmer werden gebeten, sich ab 8 Uhr am Schloss Le Tuquet einzufinden, damit der Start um 9 Uhr erfolgen kann.

Die Organisatoren haben auch den Wunsch geäußert, dass die Teilnehmer in Rosa gekleidet kommen.

