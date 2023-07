Party in the Park | Château Theulet Château Le Theulet Monbazillac, 5 août 2023, Monbazillac.

Monbazillac,Dordogne

Le château Theulet organise une soirée dans son parc.

Vous y retrouverez leur vin accompagné de divers stands de nourriture (FoodTrucks).

Un concert aura également lieu. Vous aurez l’occasion d’écouter « Purple Rock » au cours de cette soirée.

Evènement gratuit sur réservation.

Château Le Theulet Le Theulet

Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Château Theulet organizes an evening in its park.

You’ll find their wine accompanied by various food stands (FoodTrucks).

There will also be a concert. You’ll be able to listen to « Purple Rock » during the evening.

Free event on reservation

El Château Theulet organiza una velada en su recinto.

Encontrará su vino acompañado de varios puestos de comida (FoodTrucks).

También habrá un concierto. Tendrá la oportunidad de escuchar « Purple Rock » durante esta velada.

Evento gratuito previa reserva

Das Schloss Theulet organisiert einen Abend in seinem Park.

Sie werden dort ihren Wein begleitet von verschiedenen Essensständen (FoodTrucks) vorfinden.

Außerdem wird ein Konzert stattfinden. An diesem Abend werden Sie die Band « Purple Rock » hören.

Kostenlose Veranstaltung mit Reservierung

