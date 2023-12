Dîner-spectacle Les MadMen’s Château Le Stelsia Saint-Sylvestre-sur-Lot, 4 décembre 2023, Saint-Sylvestre-sur-Lot.

Saint-Sylvestre-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Le château Le Stelsia vous propose un dîner-spectacle en présence du trio vocal Les MadMen’s..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

Château Le Stelsia

Saint-Sylvestre-sur-Lot 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Château Le Stelsia offers you a dinner show in the presence of the vocal trio MadMen’s.

El Château Le Stelsia ofrece una cena con espectáculo en presencia del trío vocal Les MadMen’s.

Das Schloss Le Stelsia bietet Ihnen eine Dinnershow mit dem Gesangstrio Les MadMen’s an.

