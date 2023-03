Les Trésors d’ Ibaselle Chateau le Simiane Valréas Catégories d’Évènement: Valréas

Vaucluse

Les Trésors d’ Ibaselle Chateau le Simiane, 1 avril 2023, Valréas. Les Trésors d’ Ibaselle 1 et 2 avril Chateau le Simiane Perles et pendentifs en verre filé. Venez me rencontrer au Château de Simiane à Valréas en compagnie d’ autres artisans d’ art. Je vous montrerai comment je file une perle en verre de murano ou en verre recyclé, ainsi que des pendentifs.

Petite particularité, je travaille au chalumeau avec un four à l’ancienne (mon four n’est pas électrique mais en argile)

J’ ai une prédilection pour les perles viking Des questions? envie d’en savoir plus? venez me voir travailler. Chateau le Simiane Valréas 84 600 Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:30:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 verre murano Les Trésors d’Ibaselle

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valreas/

