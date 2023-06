Marché estival Château Le Rozel, 6 juillet 2023, Le Rozel.

Le Rozel,Manche

Marché dans l’enceinte du château du Rozel.

2023-07-06 à 17:00:00 ; fin : 2023-07-06 20:00:00. .

Château

Le Rozel 50340 Manche Normandie



Market in the grounds of Château du Rozel

Mercado en el recinto del castillo de Rozel

Markt auf dem Gelände des Schlosses von Le Rozel

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche