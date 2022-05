Visite nocturne du Château le Rocher Portail Château Le Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Visite nocturne du Château le Rocher Portail Château Le Rocher Portail, 29 juillet 2020 21:00, . 29 juillet – 19 août 2020, les mercredis Sur place Billetterie sur place ou en ligne. 15 euros pour les plus de 12 ans, 10 euros pour les moins de 12 ans. Sac à dos et grands sacs interdits dans le château. Port du masque obligatoire. https://reservation.elloha.com/?idPublication=ba2c194d-e58b-4ab3-8d98-cd2e90ce4dbc&idoi=cf0573e0-35b8-4442-a685-11906f258799&culture=fr-FR&searchFirstAvailableDates=1 Château Le Rocher Portail en visite nocturne. Une soirée en son et lumières. Tous les mercredis soirs, venez visiter les intérieurs du château Le Rocher Portail en nocturne. De 21h à 23h30, musiciens, danseurs, troupes costumées, expositions et animations. Une soirée qui se finalise par un magnifique feu d’artifices.

A 20 minutes de Rennes, à côté de Fougères sur la commune de Saint Brice en Cogles. Château Le Rocher Portail rocher portail 35460 Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine mercredi 29 juillet 2020 – 21h00 à 23h30

mercredi 5 août 2020 – 21h00 à 23h30

mercredi 12 août 2020 – 21h00 à 23h30

mercredi 19 août 2020 – 21h00 à 23h30

