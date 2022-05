Pause gourmande au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pause gourmande au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail, 30 août 2020 16:30, . 30 août et 11 octobre 2020 Sur place 6 euros la formule : 1 cookie au chocolat, 1 jus de pomme et 1 gobelet souvenir. Pause gourmande au Château Le Rocher Portail Lors de votre visite du Château Le Rocher Portail, offrez vous une pause gourmande dans ses cuisines historiques, transformées à l’occasion en salon de thé. Château Le Rocher Portail rocher portail 35460 Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine dimanche 30 août 2020 – 16h30 à 18h00

dimanche 11 octobre 2020 – 16h00 à 17h30

Détails Heure : 16:30 - 17:30 Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château Le Rocher Portail Adresse rocher portail lieuville Château Le Rocher Portail Departement Ille-et-Vilaine

Château Le Rocher Portail Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Pause gourmande au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail 2020-08-30 was last modified: by Pause gourmande au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail 30 août 2020 16:30 Château Le Rocher Portail

Ille-et-Vilaine