Journées du Patrimoine au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

Journées du Patrimoine au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail, 19 septembre 2020 10:00, . 19 et 20 septembre 2020 Sur place 9 euros pour les plus de 12 ans, 6 euros pour les moins de 12 ans. Journées du Patrimoine au Château Le Rocher Portail le Château Le Rocher Portail sera ouvert à l’occasion des journées Europpéennes du Patrimoine.

Ce site privé, classé Monument Historique, vous accueil avec des animations spécifiques pour ces journées. Miusique, danses, animations, expositions, démonstrations d’artisanat et jeux. Château Le Rocher Portail rocher portail 35460 Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 12h30

samedi 19 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 12h30

dimanche 20 septembre 2020 – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine Autres Lieu Château Le Rocher Portail Adresse rocher portail lieuville Château Le Rocher Portail Departement Ille-et-Vilaine

Château Le Rocher Portail Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Journées du Patrimoine au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail 2020-09-19 was last modified: by Journées du Patrimoine au Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail Château Le Rocher Portail 19 septembre 2020 10:00 Château Le Rocher Portail

Ille-et-Vilaine