Les Joyeux Trilles en Concert au château le Kinnor – Fervaques Château le Kinnor Livarot-Pays-d’Auge, 22 octobre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Les Joyeux Trilles en Concert au château le Kinnor de Fervaques le dimanche 22 octobre à 16h00..

2023-10-22 16:00:00 fin : 2023-10-22 . .

Château le Kinnor Fervaques

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Les Joyeux Trilles in concert at Château le Kinnor de Fervaques on Sunday October 22 at 4pm.

Les Joyeux Trilles en concierto en el Château le Kinnor de Fervaques el domingo 22 de octubre a las 16:00 horas.

Les Joyeux Trilles in einem Konzert im Schloss le Kinnor de Fervaques am Sonntag, den 22. Oktober um 16.00 Uhr.

