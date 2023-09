Visite guidée d’un château Art déco à Agde Château Laurens Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault Visite guidée d’un château Art déco à Agde Château Laurens Agde, 17 septembre 2023, Agde. Visite guidée d’un château Art déco à Agde Dimanche 17 septembre, 10h00 Château Laurens Gratuit. Entrée libre. Départ toutes les 5 à 10 mn en compagnie d’un médiateur. Participez à des visites flash de 20 minutes pour découvrir le château Laurens, ses décors foisonnants, la polychromie et la splendeur de ce lieu, résultat d’une restauration exemplaire. Infos : www.chateaulaurens-agde.fr Château Laurens Avenue Raymond Pitet, 34300 Agde Agde 34300 Hérault Occitanie 09 71 00 53 00 https://chateaulaurens-agde.fr/ [{« link »: « http://www.chateaulaurens-agde.fr »}] Villa-palais aux allures de temple antique, le château Laurens est un témoignage unique de l’Art nouveau méridional. Imaginé par un Agathois de 25 ans, cette villa inscrite au titre des Monuments historiques, édifiée vers 1900, est un manifeste de l’art de vivre à la Belle Époque. Ses décors extravagants et son mobilier exceptionnel conjuguent des influences égyptiennes, gréco-romaines et orientales. Au terme de 10 ans de travaux de restauration, le plus grand chantier de la région Occitanie, ce monument dévoile aujourd’hui une œuvre d’art total, intimement liée à son propriétaire, esthète et voyageur passionné.

Embarquez pour un voyage onirique ! Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Château Laurens Adresse Avenue Raymond Pitet, 34300 Agde Ville Agde

