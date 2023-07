Château Lauratet: Animation musicale par l’harmonique municipale de Saint-Denis (école de musique Loulou Pitou) Château Lauratet Saint-Denis Catégories d’Évènement: La Réunion

Saint-Denis Château Lauratet: Animation musicale par l’harmonique municipale de Saint-Denis (école de musique Loulou Pitou) Château Lauratet Saint-Denis, 16 septembre 2023, Saint-Denis. Château Lauratet: Animation musicale par l’harmonique municipale de Saint-Denis (école de musique Loulou Pitou) Samedi 16 septembre, 18h00 Château Lauratet Entrée libre Venez profiter d’une animation musicale dans un cadre d’exception habituellement fermé au public. Château Lauratet 44, rue Alexis de Villeneuve, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion La Réunion 02 62 90 20 03 La maison est connue sous le nom de château Lauratet, du nom d’anciens propriétaires qui l’occupèrent de 1876 à 1917 et y firent d’importants travaux.

Un temps la propriété de la famille Kerveguen, puis de l’imprimeur Cazal, il accueille depuis les années 1980, date de son acquisition par l’État français, la Chambre régionale des comptes de La Réunion. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

