Journées du Patrimoine : Visites Guidées du Château de Larroque-Toirac château Larroque-Toirac, 16 septembre 2023, Larroque-Toirac.

Larroque-Toirac,Lot

Visite de la Tour d’entrée du château, de la salle du Seigneur et exposition dans la grotte derrière le château.

Dans la salle du Seigneur : présentation de vaisselle ancienne, exposition de photographies plans et dessins des travaux entre 1924 et 2018, exposition d’objets militaires utilisés au Moyen-Âge..

2023-09-16 14:00:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. 3 EUR.

château

Larroque-Toirac 46160 Lot Occitanie



Visit of the entrance tower of the castle, the Lord’s room and exhibition in the cave behind the castle

In the Lord’s room: presentation of old crockery, exhibition of photographs, plans and drawings of the works between 1924 and 2018, exhibition of military objects used in the Middle Ages.

Visita a la torre de entrada del castillo, a la Sala del Señor y a una exposición en la cueva que hay detrás del castillo

En el Salón del Señor: presentación de vajillas antiguas, exposición de fotografías, planos y dibujos de las obras entre 1924 y 2018, exposición de objetos militares utilizados en la Edad Media.

Besichtigung des Eingangsturms des Schlosses, des Saals des Herrn und Ausstellung in der Höhle hinter dem Schloss

Im Saal des Herrn: Präsentation von altem Geschirr, Ausstellung von Fotografien Pläne und Zeichnungen der Arbeiten zwischen 1924 und 2018, Ausstellung von militärischen Gegenständen, die im Mittelalter verwendet wurden.

