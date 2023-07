Visite Nocturne du Château de Larroque-Toirac Château Larroque-Toirac, 4 juillet 2023, Larroque-Toirac.

Larroque-Toirac,Lot

Visite nocturne exceptionnelle chaque mardi soir du château de Larroque-Toirac, aux chandelles et guides en costumes du XVIe siècle. (Réservation souhaitée).

Accroché au flanc d’une haute falaise, dominant le village et la vallée du Lot, dans un site exceptionnel de défense, le Château de Larroque-Toirac, qui fut à plusieurs reprises pris par les Anglais, a conservé dans sa partie médiévale tout sont système défensif.

La demeure seigneuriale, où subsiste la cuisine d’origine, comporte de très belles cheminées du XVe siècle ainsi que des fresques du XVIe siècle..

2023-07-04 20:30:00 fin : 2023-07-04 22:00:00. 5 EUR.

Exceptional nocturnal visit every Tuesday evening of the castle of Larroque-Toirac, with candlelight and guides in 16th century costumes. (Reservation required).

Clinging to the side of a high cliff, dominating the village and the Lot valley, in an exceptional site of defence, the Castle of Larroque-Toirac, which was taken several times by the English, has preserved in its medieval part all its defensive system.

The seigneurial residence, where the original kitchen remains, has beautiful 15th century fireplaces and 16th century frescoes.

Excepcional visita nocturna todos los martes por la noche del castillo de Larroque-Toirac, a la luz de las velas y con guías vestidos con trajes del siglo XVI (es necesario reservar).

Aferrado a la ladera de un alto acantilado, dominando el pueblo y el valle del Lot, en un lugar de defensa excepcional, el castillo de Larroque-Toirac, que fue tomado por los ingleses en varias ocasiones, ha conservado todo su sistema defensivo en su parte medieval.

La residencia señorial, de la que se conserva la cocina original, cuenta con bellísimas chimeneas del siglo XV y frescos del siglo XVI.

Außergewöhnliche Nachtbesichtigung des Schlosses Larroque-Toirac jeden Dienstagabend bei Kerzenlicht und Führungen in Kostümen des 16. Jahrhunderts (Reservierung erwünscht).

Die Burg von Larroque-Toirac, die mehrmals von den Engländern eingenommen wurde, hat in ihrem mittelalterlichen Teil ihr gesamtes Verteidigungssystem bewahrt. Sie liegt an der Flanke einer hohen Klippe, überragt das Dorf und das Tal des Lot und befindet sich in einer außergewöhnlich guten Verteidigungslage.

Im Herrenhaus, in dem die ursprüngliche Küche erhalten ist, befinden sich wunderschöne Kamine aus dem 15. Jahrhundert und Fresken aus dem 16.

