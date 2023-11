Larrivet en fête ! Château Larrivet Haut-Brion Léognan Catégories d’Évènement: Gironde

Léognan Larrivet en fête ! Château Larrivet Haut-Brion Léognan, 1 décembre 2023, Léognan. Larrivet en fête ! 1 – 30 décembre Château Larrivet Haut-Brion Tarif : 50 €. Sur réservation. A l’approche des fêtes de fin d’années, le Château Larrivet Haut-Brion vous invite à partager un moment authentique autour de quatre accords mets et vins d’exception.

Venez découvrir les saveurs uniques de : Caviar d’Aquitaine x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion blanc 2019

Poulpe fumé x Les Demoiselles de Larrivet Haut Brion rouge 2018

Fromage Salers AOP x Château Larrivet Haut Brion blanc 2020

Chocolat Guatemala Madagascar x Château Larrivet Haut Brion rouge 2011 Infos pratiques Offre temporaire du 1er au 30 décembre

Minimum 2 personnes

50€/personne

2h00 Château Larrivet Haut-Brion 84 Avenue de Cadaujac, Léognan, France Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.larrivethautbrion.fr/oenotourisme-prestations/visites-degustations/larrivet-en-fete.php »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T11:00:00+01:00 – 2023-12-01T13:00:00+01:00

2023-12-30T14:00:00+01:00 – 2023-12-30T16:00:00+01:00 fêtes accord Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Léognan Autres Lieu Château Larrivet Haut-Brion Adresse 84 Avenue de Cadaujac, Léognan, France Ville Léognan Departement Gironde Lieu Ville Château Larrivet Haut-Brion Léognan latitude longitude 44.741528;-0.574497

Château Larrivet Haut-Brion Léognan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/leognan/