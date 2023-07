Respirations en Occitanie – Découvertes Estivales Château Laréole, 3 juillet 2023, Laréole.

Respirations en Occitanie – Découvertes Estivales 3 juillet – 27 août Château Les sorties sont organisées pour les familles en situation de grande précarité accompagnées par des structures sociales.

Organisation de sorties d’une journée complète à destination de familles ne pouvant pas ou n’osant pas s’éloigner de leur logement pendant l’été.

– un atelier de préparation avec les personnes en amont de la sortie pour prévoir les horaires, les transports en commun à utiliser, le choix et le déroulement des activités, le « carnet de voyage » individuel …

– des partenaires accueillants sur place : tiers-lieu local, autre structure sociale …

– un repas partagé, source de rencontres et d’échanges

– des activités variées selon les lieux et les dates : visites guidées de monuments ou d’espaces extérieurs, musées, animations sportives, ateliers de sensibilisation scientifique des Petits Débrouillards, ateliers d’initiation artistique …

– un atelier de bilan quelques jours après la sortie pour partager souvenirs, photos, carnets de voyage … et pour présenter d’autres activités possibles, éventuellement aider à prévoir une sortie réalisée de façon autonome .

Les lieux de sorties prévus sont nombreux (un seul est indiqué sur la fiche)

– Laréole

– Buzet, Bessières

– Aurignac

– L’Isle-Jourdain (Gers)

– Carcassonne (Aude)

Les bénéficiaires du projet sont des personnes en situation précaire accompagnées par des structures d’hébergement de Haute Garonne, du Tarn et Garonne et de l’Aude.

Ce projet est soutenu par le fonds de soutien Respirations dans le cadre de l’Eté Culturel 2023 du Ministère de la culture.

www.respirations.org/

Classé à l'Inventaire des Monuments historiques, sauvé de la ruine puis minutieusement restauré par le Conseil départemental pour l'ouvrir au public, le château Renaissance de Laréole est un des plus beaux fleurons du patrimoine architectural de la Haute-Garonne. Ouvert au public pour des visites commentées, ce monument superbe se dresse au milieu d'un vaste parc, d'un jardin à la française et d'un verger qui ont repris vie. Il se prête à l'organisation d'expositions d'art contemporain.

