Laissez-vous guider dans l’histoire du domaine. Un voyage hors du temps au musée du cheval à la découverte des voitures hippomobiles familiales, d’une sellerie complète et des écuries d’époque avec ses mangeoires en marbre. Le parc du château et son jardin fleuriste vous enchanteront.

Vous découvrirez aussi le vignoble, les cépages, l’élaboration des vins et entrerez dans un univers de saveurs lors d’une dégustation à la barrique. Dégustation des baies en saison sur les vignes du jardin des Cépage.

Initiez-vous à la dégustation de 3 vins de la propriété en fin de visite, pour découvrir les différents arômes et étapes d’un vrai connaisseur ! Jus de fruits pour les enfants.

Une visite à faire en famille ou entre amis, pour un moment de convivialité.

Château Lanessan – Musée du Cheval 13 Lanessan, 33460 Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 58 94 80 https://www.lanessan.com/ https://www.facebook.com/chateaulanessan/ Amoureux de grands espaces et d'authenticité, venez découvrir une propriété familiale exceptionnelle de 380 hectares située au cœur du Haut-Médoc.

Sur votre chemin, ce n’est pas un mais deux châteaux que vous pourrez admirer : le Château Lachesnaye puis le château Lanessan et son ensemble architecturale, réalisés à la fin du XVIIIe siècle. Visitez le Musée du Cheval, le jardin fleuriste, et les écuries d’époque. Découvrez le vignoble et initiez-vous à la dégustation des vins de la propriété.

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

