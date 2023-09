Marché de créateurs & producteurs au Château Lamothe-Bergeron Château Lamothe Bergeron Cussac-Fort-Médoc, 10 septembre 2023, Cussac-Fort-Médoc.

De 10h00 à 18h00, créateurs, artisans et producteurs locaux vous attendront dans le parc aux arbres centenaires du château.

Toute la journée, vous pourrez rencontrer une trentaine d’exposants et découvrir leurs spécialités : décorations, miel, pop art, bijoux, créateur de girouettes, lampes en bois, conserverie artisanale du Médoc, bougies, broderie, couture et bien d’autres ! Un foodtruck sera également présent toute la journée ainsi que des stands de glaces, churros et barbes à papa pour les petits creux.

Côté Animations

Autour du vin : L’équipe de la propriété vous proposera sa Visite Immersive des chais à 10h30, 15h et 17h, la dégustation gratuite de ses 3 vins ainsi que des offres spéciales en boutique !

Exposition de voitures COX.

Ateliers créatifs avec baby paradise animation.

Démonstrations de création de girouettes.

Déambulation et atelier d’échasses avec the Feliz Compagnie

Château Lamothe Bergeron 49 Chemin des Graves, 33460 Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@lamothebergeron.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

chateau marché