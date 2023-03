Château Lamothe-Bergeron : Portes Ouvertes Château Lamothe Bergeron, 1 avril 2023, Cussac-Fort-Médoc.

Château Lamothe-Bergeron : Portes Ouvertes 1 et 2 avril Château Lamothe Bergeron Entrée libre.

A l’époque, la propriété s’appelait « Château Lamothe », une seigneurie de Cussac, possession du captal de Buch. On dit d’ailleurs que « devenu prisonnier de Duguesclin, le Captal vendit par anticipation dix récoltes de son vin, très estimé des Anglais qui occupaient alors Bordeaux, pour payer la lourde rançon qu’on exigeait de lui. »

Les samedi 1er et dimanche 2 avril 2023, Les Fines Lames du Médoc installeront leur campement médiéval dans le parc du château pour le week-end. Vous déambulerez entre les tentes dédiées aux seigneurs, chevaliers ou soldats, cuisine, lice de combat et espaces d’armes et pilori. Les journées seront ponctuées de tournois et combats en armures, d’initiation à l’archerie (lancer de hache, tir avec des longbow, horsebow et flèches médiévales) et de présentations du campement et de ses armes.

Tout le week-end, vous pourrez également rencontrer et découvrir une quinzaine de producteurs et créateurs locaux sélectionnés par Belinda événementiel : maroquinerie, miel, conserveries, poterie, savons, bijoux médiévaux, céramiques et bien d’autres.

Et enfin, Olivier sera présent avec son Food Truck O’Krep pour nous régaler de ses délicieuses crêpes et galettes bretonnes.

Informations pratiques

Ouverture : Samedi 1er et Dimanche 2 avril de 10h à 18h.

Visites immersives des chais : 10h30, 11h30, 12h30, 14h, 15h, 16h, 17h – gratuit et sans RDV.

Dégustation des vins de la propriété : Millésimes 2011, 2016 & 2019 – gratuit et sans RDV.

Offres spéciales en boutique : 5 bouteilles achetées, 1 offerte sur une sélection de millésimes.

Château Lamothe Bergeron 49 Chemin des Graves, 33460 Cussac-Fort-Médoc Cussac-Fort-Médoc 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine

portes ouvertes