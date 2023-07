Soirées au Chateau Lagrezette Château Lagézette Caillac, 26 juillet 2023, Caillac.

Caillac,Lot

C’est avec un immense plaisir que le Château Lagrezette vous annonce l’organisation deux soirées cet été ! Le 26 Juillet puis le 09 Août.

2023-07-26 19:30:00 fin : 2023-07-26 . .

Château Lagézette lieu dit Domaine de Lagrezette

Caillac 46140 Lot Occitanie



Château Lagrezette is delighted to announce the organization of two evenings this summer! July 26 and August 09

El Château Lagrezette anuncia con gran placer la organización de dos veladas este verano El 26 de julio y el 09 de agosto

Es ist uns eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass das Château Lagrezette in diesem Sommer zwei Partys veranstaltet! Am 26. Juli und am 09. August

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Cahors – Vallée du Lot