Fête du Larèr d’Escos Château Lagarde Escos, 19 août 2023, Escos.

Escos,Pyrénées-Atlantiques

En aban, soirée de fête avec au programme :

17h : CONCERT SPECTACLE : chansons du terroir, danse et poésie « L’ARRÒSA E LO CARDON ».

19h : repas « tiré du sac ».

20h30 : BAL FOLK avec BOHAS ORCHESTRA, KLIP ETA KLOP, TAÏ COUSI.

A ne rater sous aucun prétexte !.

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . EUR.

Château Lagarde Chemin de Lasbordes

Escos 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



17 h LARÈR SHOW « l’arròsa e lo cardon » at Borde Lagarde.

In the evening, STREET PASS with CORNEMUSES DES LANDES in the village of Escos.

FOLK BAL with Klip eta klop, Bohas Orchestra, Taï Cousi at La Borde Lagarde

17 h ESPECTÁCULO DE LARÈR « l’arròsa e lo cardon » en el Borde Lagarde.

Por la noche, PASEO CALLEJERO con CORNEMUSES DES LANDES en el pueblo de Escos.

FOLK BAL con Klip eta klop, Bohas Orchestra, Taï Cousi en La Borde Lagarde

Aban, Festabend mit dem Programm :

17 Uhr: KONZERTVORFÜHRUNG: Lieder aus der Region, Tanz und Poesie « L’ARRÒSA E LO CARDON ».

19 Uhr: Essen « aus dem Sack ».

20:30 Uhr: FOLK-BALL mit BOHAS ORCHESTRA, KLIP ETA KLOP, TAÏ COUSI.

Auf keinen Fall verpassen!

