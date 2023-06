Replongez au XVIIIe siècle grâce aux animations de ce château Château, labyrinthe et parc Merville, 16 septembre 2023, Merville.

Replongez au XVIIIe siècle grâce aux animations de ce château 16 et 17 septembre Château, labyrinthe et parc Gratuit pour les personnes en situation de handicap. Gratuit – 4 ans. Enigma : 9,80 € adultes (+ 12 ans). 8,80 € enfants 4-12 ans. Château : 9,60 € adultes. 7,60 € enfants 4-12 ans. Enigma + Château : 15€ adultes. 13€ enfants 4 – 12 ans. Entrée libre.

Les 16 et 17 septembre 2023, une multitude de personnages vêtus de costumes d’époque déambuleront dans les allées et les prairies du parc et du labyrinthe, créant ainsi une expérience immersive hors du temps. Avez-vous déjà essayé de jouer au furet, au bilboquet ou au croquet ?

Ces jeux très en vogue dans les cours royales du XVIIIe siècle seront disponibles dans le parc du château, offrant une occasion unique de s’y adonner et de profiter d’un plaisir partagé.

L’ambiance sera parfaitement recréée grâce aux membres de l’association Historia Tempori, vêtus de leurs magnifiques costumes, qui divertiront les visiteurs avec leurs récits épiques sur les aventures des seigneurs ayant marqué l’histoire du château de Merville.

Château, labyrinthe et parc 2 place du château, 31330 Merville Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie 05 61 85 32 34 http://labyrinthedemerville.com Construit au milieu du XVIIIe siècle par le Marquis de Chalvet, Sénéchal de Toulouse, le château de Merville est une belle et sobre bâtisse très représentative de l’architecture de l’époque dans le midi toulousain. Son parc intégrant un étonnant jardin de buis de la même époque est étroitement associé à l’édifice. Il est aujourd’hui ouvert au public grâce à un important programme de restauration entrepris depuis quelques années par les actuels propriétaires et habitant du château : les descendants directs du Marquis de Chalvet. A 20 mn de Toulouse, 10mn de Blagnac, 25 mn de Montauban. Depuis Toulouse prendre direction de Blagnac, puis Grenade, 6 km après Seilh, direction Merville et suivre le »labyrinthe de Merville » jusqu’au parking en bas du parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Labyrinthe de Merville