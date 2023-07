Visite commenté Château Laborde-Saint-Martin Candé-sur-Beuvron, 17 septembre 2023, Candé-sur-Beuvron.

Visite commentée par Jane Dumont, chargée de mission en paysage et Nicolas Lepissier, propriétaire du château.

Parking gratuit dans le champ le long Cosson situé rue du château, à l’entrée du village en venant de Blois par la levée.

Le château, dont la construction des différents bâtiments s'étend du XVe au XVIIIe siècle, a connu au siècle dernier une lente et féroce dégradation liée à son utilisation par des colonies de vacances.

Pire, dans les années 80 son propriétaire à cours d’argent a vendu tous les parquets, boiseries et cheminées, tout en « modernisant » les pièces en carrelant les sols et en supprimant les corniches. Les anciennes fenêtres à crémones et à volets intérieures ont été changés par des fenêtres modernes. Enfin, les cheminées ont été supprimées « car il y avait à présent le chauffage central et que le château devait avoir l’air moderne ! »

Préservé avec quelques améliorations de 1993 à 2013 par le propriétaire suivant, il fait à présent l’objet de restaurations en profondeur menées année après année par Valérie et Nicolas.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:45:00+02:00

(c) Jane Dumont